Стоп-аллергия: в столице активно борются с амброзией

Стоп-аллергия: в столице активно борются с амброзией

Сотрудники “Spații verzi” проводят обрезку и химическую обработку очагов произрастания амброзии на территории муниципия.

В ходе сегодняшнего совещания руководителей коммунальных служб представители “Spații verzi” подчеркнули, что очагов амброзии на Ботанике и Чеканах не выявлено. В то же время в секторах Рышкановка, Центр и Буюканы была очищена от амброзии территория площадью более 550 квадратных метров.

Также были проведены мероприятия по опрыскиванию зелёных зон от клещей и по очистке столичных водоёмов и пляжей, пишет moldpres.md.

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