Стоматолог рассказал о неожиданной пользе жвачки

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Российский врач-стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко рассказал, что жвачки с сахарозаменителями полезны для полости рта, так как они ослабляют бактерии или приводят к их гибели.

Он отметил, что жевательные резинки с содержанием сахара употреблять не стоит, пишет gazeta.ru.

Другой момент — это жвачки с сахарозаменителем. Сахарозаменитель обманывает бактерии. Бактерия воспринимает молекулу сахарозаменителя как сахар и пытается её переварить, но энергии бактерий на переваривание этой молекулы сахарозаменителя уходит во много раз больше, чем она получает в результате переваривания. То есть бактерия сама себя изматывает в конце концов и становится либо ослабленной, либо погибает, — рассказал стоматолог.

Он добавил, что жвачки с сахаром действуют как конфета – они способствуют появлению кариозных поражений.

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