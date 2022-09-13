Стоматолог предупредил об опасности сна на боку

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Частый сон на боку или на животе может спровоцировать изменение строения челюсти и формы лица. Об этом в интервью интернет-изданию ura.ru рассказал стоматолог Николай Ожерельев.

По словам медика, привычка спать на животе или боку с открытым ртом усиливает давление на одну сторону лица, в результате чего челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, и происходит травмирование жевательной системы.

– Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку, так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса, – посоветовал врач.

Причиной нарушений прикуса стоматолог также назвал сон без подушки.

– Правильная подушка должна обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены, – рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что не стоит спать на спине сразу после удаления зуба мудрости, так как такая поза может вызвать отёк. Первые несколько ночей после удаления надо спать на боку на высокой подушке, посоветовал стоматолог.

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