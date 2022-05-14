Стоматолог назвала продукты, провоцирующие развитие кариеса

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Российский стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала, что развитию кариеса способствует употребление сахара, соли, продуктов с повышенной кислотностью, а также любой другой еды, которая застревает в зубах.

Сахар разрушает эмаль зубов. Например, леденцы сладкие провоцируют кариес. Он ещё быстрее начинает развиваться в полости рта, поэтому мы детей пытаемся ограничить в употреблении сладкого. Углеводы также могут разрушать эмаль. Остатки пищи: мяса, колбасы, которые застревают в межзубных пространствах, приводят к разрушению эмали, — перечислила врач.

По словам эксперта, для людей с проблемными зубами не рекомендуется злоупотребление многими продуктами, пишет gazeta.ru.

Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, солёного им не рекомендовано, — рассказала стоматолог.

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