Столкнувшиеся в Дубоссарах джип и микроавтобус протаранили ещё 7 автомобилей

Столкнувшиеся в Дубоссарах джип и микроавтобус протаранили ещё 7 автомобилей

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг утром. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Семь автомобилей получили технические повреждения. 

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, двигаясь по улице Ленина, водитель микроавтобуса Ford не убедился в безопасности манёвра и начал обгонять двигавшийся в попутном направлении Land Rover, который поворачивал на парковку. В результате произошло столкновение. От удара микроавтобус и внедорожник откинуло на припаркованные машины.

Виновник ДТП, 31-летний водитель Ford, признал свою вину. Он возместит ущерб владельцам повреждённых авто.

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