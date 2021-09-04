Столкнулись лоб в лоб: в ДТП вблизи Единец погиб мужчина

Столкнулись лоб в лоб: в ДТП вблизи Единец погиб мужчина

Авария произошла накануне. По предварительным данным, Volkswagen, которым управлял 26-летний мужчина, и Dacia Logan, за рулём которой был 33-летний водитель, столкнулись лоб в лоб.  

Dacia Logan пошла на обгон и вылетела на встречную полосу. Там и произошло столкновение. В результате три человека – оба водителя и 20-летний пассажир Volkswagen – были госпитализированы.

Врачи не смогли спасти жизнь водителя Volkswagen. Он скончался в больнице, пишет deschide.md.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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