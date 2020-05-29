Столичным ресурсным центрам инклюзивного образования подарили материалы для детей на 170 тыс леев

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Об этом на своей странице сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Он рассказал, что наборы предназначены для 500 столичных детей с особыми образовательными потребностями, а также для всех учащихся, посещающих 56 ресурсных центров.

Стоимость пожертвования составляет более 170 тысяч леев. Оно поступило от представительства компании Huawei в Молдове в рамках Соглашения о сотрудничестве примарии Кишинева с CCF Moldova.

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