Столичным ресурсным центрам инклюзивного образования подарили материалы для детей на 170 тыс леев

Столичным ресурсным центрам инклюзивного образования подарили материалы для детей на 170 тыс леев

Об этом на своей странице сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

Он рассказал, что наборы предназначены для 500 столичных детей с особыми образовательными потребностями, а также для всех учащихся, посещающих 56 ресурсных центров.

Стоимость пожертвования составляет более 170 тысяч леев. Оно поступило от представительства компании Huawei в Молдове в рамках Соглашения о сотрудничестве примарии Кишинева с CCF Moldova.

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