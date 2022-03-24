Столичный зоопарк провёл экскурсии для детей-беженцев из Украины

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Десятки украинских детей, временно проживающих в Кишинёве, посетили столичный зоопарк. Обзорные экскурсии для дневного лагеря “Green Gate Primăvara” были организованы 22 и 23 марта кишинёвским зоопарком совместно с Городским центром юных натуралистов.

Детки от 5 до 13 лет прибыли группами на территорию для того, чтобы познакомиться с питомцами кишинёвского зоопарка и прогуляться в прекрасную солнечную погоду на свежем воздухе. Гиды показали ребятам крупных и мелких хищников, декоративных, водоплавающих, хищных птиц, семьи копытных и других зверей. Маленькие посетители узнали истории питомцев зоопарка и смогли понаблюдать за ними вблизи.

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