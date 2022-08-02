Столичный зоопарк проведёт бесплатные экскурсии для детей из социально уязвимых семей

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Акция проводится второй год подряд и возобновится в сентябре этого года. Об этом сообщила руководитель Научно-просветительского отдела зоопарка Ольга Юзвак.

Поездки организуют местные власти в районах Республики Молдова, передаёт moldpres.md.

– Дети приезжают из разных регионов страны. Гид проводит для них бесплатную экскурсию. Мы рады познакомить детей с миром диких животных, рассказать им о животных зоопарка, их образе жизни, еде и других особенностях. Дети с интересом участвуют в дискуссиях и восхищаются увиденным, – отметила Ольга Юзвак.

Экскурсии проводятся по четвергам и пятницам, а еженедельно зоопарк посещают более 100 детей из социально уязвимых семей. В настоящее время в столичном зоопарке насчитывается более тысячи птиц и животных. Представители учреждения уточнили, что в ближайшее время будут закуплены и доставлены в Кишинёв другие животные.

Цена билета для взрослых составляет 30 лей. Для детей до 7 лет вход бесплатный, а для школьников, студентов и пенсионеров стоимость билета – 5 леев.

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