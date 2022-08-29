Столичный зоопарк обновил вольеры для мелких животных

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В кишинёвском зоопарке отремонтированы вольеры для мелких хищников. Домики для животных стали более просторными и более приближёнными к естественным условиям содержания.

Как уточнила заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Ольга Юзвак, старые вольеры были построены практически при основании зоопарка. В них не было всех необходимых коммуникаций, они не были оборудованы по стандартам содержания, а у сотрудников не было всех должных условий для их обслуживания.

Ремонт является частью концепции развития зоопарка. Ряд вольеров, включающий несколько небольших секций, позволит экспонировать животных даже в холодное время года.

– Когда было холодно, мы накрывали эти вольеры плёнкой, и благодаря конвекторам горячего воздуха они прогревались. Теперь они будут застеклены, животных можно будет увидеть даже в холодное время года. Будет больше места, думаю, что будет тёплый пол, у них появится больше декораций для жизнедеятельности, – отметила сотрудник зоопарка, пишет ipn.md.

За последние три года на модернизацию столичного зоопарка из городского бюджета было выделено более 20 миллионов леев. В зоопарке обитают более 1000 животных и 138 видов птиц, в том числе 10 редких, находящихся на грани исчезновения.

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