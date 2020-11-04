Столичный таксист пообещал пассажирке помочь с правами за кругленькую сумму

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Свою “услугу” он оценил в 500 евро. Девушка обратилась в НАЦ.

Заявительница сообщила, что несколько недель назад заказала такси, а по дороге разговорилась с водителем и рассказала, что провалила экзамен на получение водительских прав. Мужчина предложил помочь ей за вознаграждение, однако впоследствии донимал её телефонными звонками и вымогал деньги.

Накануне подозреваемого задержали. Если его вина будет доказана, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы или крупный штраф.

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