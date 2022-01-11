Столичный полицейский требовал 3 500 евро взятки

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Правоохранители задержали сотрудника ИП Ботаники, которого подозревают в вымогательстве 3500 евро.

По словам осведомителя, сотрудник полиции предложил “замять” дело, возбуждённое по факту хулиганства. Полицейский потребовал 3 500 евро, пообещав заменить обвинение административным правонарушением.

На прошлой неделе подозреваемый получил первый транш в размере 2500 евро. По итогам последовавших обысков мужчина был задержан на 72 часа. На его имя заведено уголовное дело о пассивной коррупции.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, уголовный штраф и лишение права занимать государственные должности.

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