Столичный полицейский попался на взятке прямо на рабочем месте

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Сотрудника ИП Чекан задержали по обвинению в пассивной коррупции. Его поймали с поличным при получении взятки в размере 4 000 леев.

Согласно данным НАЦ, сотрудник полиции потребовал у заявителя взятку в обмен на обещание не составлять протокол по некоторым обнаруженным нарушениям. Задержание произошло в офисе сотрудника правоохранительных органов.

По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности в течение определённого периода.

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