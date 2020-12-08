Столичный полицейский, подозреваемый в получении взятки, заключён под стражу

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Специалисты Службы внутренней защиты и противодействия коррупции при МВД совместно с НАЦ задержали сотрудника инспектората полиции Ботаники.

Полицейский вместе с сообщниками потребовал 400 евро в обмен на закрытие уголовного дела. В домах подозреваемых были проведены обыски, в результате которых изъяли финансовые средства, полученные незаконным путём.

Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит тюремный срок от 5 до 10 лет, штраф от 6 000 до 8 000 условных единиц и лишение права занимать определённые государственные должности на срок от 7 до 10 лет.

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