Столичный парк «Ла извор» станет развитой и благоустроенной спортивной зоной

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Генпримар муниципия Ион Чебан вместе с представителями спортивных федераций, спортивных клубов и школ, находящихся в ведении Главного управления образования, молодёжи и спорта, провёл заседание в парке «Ла извор». Целями дискуссий были анализ и составление задач по улучшению спортивной инфраструктуры парка.

– Объект находится в процессе восстановления и должен стать самой развитой и благоустроенной спортивной зоной. Мы примем во внимание мнение представителей спортивных федераций, и в рамках имеющегося бюджета примарии Кишинёва или в партнёрстве завершим обустройство спортивных площадок, – сказал Ион Чебан.

Речь идёт о теннисном поле и зоне для настольного тенниса, площадках для пляжного волейбола и баскетбола, площадке для мини-футбола и поля для пляжного футбола, а также об обустройстве пляжа.

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