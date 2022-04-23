Столичный парк “Думитру Рышкану” преображается: отремонтированы аллеи и установлена уличная мебель (ФОТО)

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Парк “Думитру Рышкану” в секторе Рышкановка никогда не ремонтировался до сих пор и находился в плачевном состоянии.

Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, сейчас же с каждым днём он становится всё более красивым.

Отремонтированные аллеи, новая уличная мебель, установка освещения, а в скором времени с коллегами из Мангейма мы также реализуем проект «Городок безопасности». Речь идёт об установке светофоров, пешеходных переходов, разметки и дорожных знаков, чтобы иметь возможность проводить образовательные уроки для детей, – отметил градоначальник.

Также реабилитируется парк рядом с озером Д. Рышкану – в настоящее время там устанавливается система освещения, далее будут реабилитированы аллеи. Это первый этап проекта.

Кроме того, в данном районе ремонтируются улицы Д. Рышкану, А. Сахарова, Браништий. Здесь отремонтированы тротуары, обустроены парковки, а в конце будет реабилитирована проезжая часть.

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