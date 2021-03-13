Столичный парк “Думитру Рышкану” будет модернизирован

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Сегодня состоялись общественные консультации по концепции восстановления инфраструктуры, зелёной зоны и подъездных путей в парке “Думитру Рышкану”. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

В мероприятии приняли участие представители претуры сектора Рышкановка, Управления капитального строительства, “Ассоциации по управлению зелёными насаждениями”, специалисты в области архитектуры, а также местные жители и заинтересованные граждане.

Я попросил, чтобы в дискуссиях по восстановлению зелёной зоны приняли участие представители сообщества велосипедистов, люди с особыми потребностями, и граждане, занимающиеся бегом и другими видами спорта. Меня радует вовлечённость жителей, ведь их мнение имеет значение. Путём восстановления зелёной зоны мы хотим создать привлекательное место для отдыха жителей и гостей столицы, – отметил Ион Чебан.

Восстановление парка предполагает организацию дневных парковок, очистку озера с последующим обустройством зон отдыха, строительство пешеходного моста через озеро, обустройство велосипедных дорожек протяжённостью около 3,5 км, организацию доступа в парк с улицы Михаил Садовяну, восстановление лестницы и обустройство пандуса для людей с ограниченными возможностями, реконструкцию смотровой площадки, модернизацию спортивной зоны, ремонт тротуаров и подъездных путей, ремонт городской мебели.

Претура сектора учтёт все предложения для разработки эскиза проекта. Работы будут проводиться поэтапно.

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