Столичный общественный транспорт курсирует по расписанию

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Примария Кишинёва сообщает, что движение по улицам города осуществляется в зимних условиях, общественный транспорт ходит по расписанию, на линии вышли 107 автобусов и 321 троллейбус.

Ночью муниципальные службы проводили работы по борьбе с гололёдом, а сегодня утром – по уборке снега. Так, Управление жилищно-коммунального хозяйства с 3.00 привлекло к работе 28 единиц спецтехники. Было израсходовано 3 тонны противоскользящего материала. С 5.00 около 400 рабочих посыпали реагентом остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары.

В то же время сотрудники предприятия “Exdrupo” с 23.00 задействовали 22 единицы спецтехники для борьбы с образованием наледи, израсходованы 443 тонны противоскользящего материала и 20 тонн соли. Муниципальные службы продолжают следить за ситуацией на главных и второстепенных улицах города, где курсирует общественный транспорт.

Управление зелеными насаждениями привлекло к работе 15 единиц спецтехники. Было израсходовано 2800 литров жидкого противоскользящего раствора и 750 кг соли. К работе привлечены 222 рабочих.

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