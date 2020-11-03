Столичный лицей получил в дар от Посольства России в Молдове коллекцию книг (ФОТО)

0

Посол России Олег Васнецов и группа депутатов Государственной думы Российской Федерации, участвовавших в качестве международных наблюдателей в мониторинге президентских выборов в Республике Молдова, передали кишинёвскому лицею им. Н.В.Гоголя в дар издания художественной и учебной литературы.

По данным пресс-службы Посольства России в Молдове, главу дипмиссии и российских парламентариев Е.Г.Драпеко, К.К.Тайсаева и Я.Е.Нилова встречал педагогический коллектив русского лицея. В ходе торжественной церемонии руководство учебного заведения поблагодарило за помощь и внимание представителей российской стороны.

– Состоялся содержательный разговор об актуальных проблемах учебного заведения, а также перспектив развития русской культуры и духовности в Республике Молдова. Теплую атмосферу поддержала встреча Я.Е.Нилова, учившегося в начальных классах лицея, со своей учительницей русского языка и литературы Т.Фрунзе, – говорится в сообщении посольства.

Педагогический и учебный коллективы выразили благодарность гостям за внимание и поддержку, а участники мероприятия сошлись во мнении о необходимости продолжения плодотворного сотрудничества.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.