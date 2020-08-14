Генпримар Кишинёва рассказал, как продвигается ремонт улицы Албишоара (ФОТО)

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Ремонтные работы на улице Албишоара на отрезке от улицы Юрия Гагарина до улицы Измаил идут полным ходом.

К настоящему времени установлено 1 163 новых бордюра, демонтировано 2 300 погонных метров старого бордюра, удалено 5 100 м2 старого асфальта, а также демонтированы рекламные панно, которые мешают обновлению улицы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, проинспектировав сегодня ход работ на данном объекте.

Работы на этом участке дороги продлятся примерно 10-14 дней. Запланировано 5 этапов, работы будут осуществляться на каждом участке по отдельности. Стоимость проекта составляет около 120 млн леев. Я предупредил всех ответственных лиц, что работы должны быть выполнены качественно, чтобы не пришлось ремонтировать вновь в последующие годы, – отметил Ион Чебан.

По словам главы столицы, МП Lumteh в настоящее время выполняет работы по замене осветительного оборудования. Возле мостов и перекрёстков будут установлены дополнительные фонарные столбы.

Также ведутся работы по модернизации системы ливневой канализации. Были заменены некоторые решётки и установлены дополнительные дождеприёмники для более быстрого сбора воды.

Генпримар принёс извинения участникам дорожного движения за доставленные неудобства, уточнив, что невозможно провести масштабные ремонтные работы без полной остановки движения.

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