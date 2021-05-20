Столичный Дендрарий станет ещё лучше: ведутся работы по его модернизации

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время в парке идёт замена старого тротуара на аллее в зоне розария и установка двух санитарных общественных туалетов.

Вскоре будут заасфальтированы ещё две аллеи в парке, установлена ​​система орошения, а также расширено и модернизировано освещение.

Недавно для посетителей открылись новые ворота в парк “Дендрарий” со стороны улицы Е. Кока. Он был обустроен, чтобы избежать скопления большого числа людей у ​​центральных ворот, – добавил градоначальник.

Также ведутся работы для открытия ещё одних ворот со стороны пересечения улиц В. Лупу и А. Матеевич.

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