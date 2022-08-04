Столичный бульвар Ренаштерий преображается: его ремонт идёт полным ходом

Столичный бульвар Ренаштерий преображается: его ремонт идёт полным ходом

Так, на данный момент, по словам генпримара Кишинёва Иона Чебана, завершены демонтаж старого бордюра и установка нового и начаты работы по фрезеровке старого асфальта.

– Далее будут осуществлены ремонт ливневой канализации, укладка базового слоя и укладка слоя износа. В это же время должен начаться ремонт тротуара, – отметил градоначальник.

Чебан уточнил, что данный проект предполагает ремонт бульвара Ренаштерий до Центральной типографии, включая улицу Тудора Владимиреску до пересечения с улицей Киевской. Позже будет отремонтирована и улица Киевская.

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