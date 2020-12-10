Столичные врачи прооперировали ребёнка, проглотившего магнитный браслет

Столичные врачи прооперировали ребёнка, проглотившего магнитный браслет

Пятилетнего жителя столицы доставили в Институт матери и ребёнка.

Врачи извлекли из желудка маленького пациента 22 магнитных шарика, пишет publika.md. Операция прошла успешно, ребёнок находится под наблюдением врачей.

С начала года врачи провели 113 вмешательств по извлечению инородных тел из отделов пищеварительного тракта и 58 вмешательств по извлечению предметов из дыхательной системы, пишет источник.

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