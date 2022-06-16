Столичные власти призывают горожан рачительно использовать воду летом

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Примария Кишинёва призывает горожан рачительно использовать водные ресурсы в связи с отсутствием осадков и высокими температурами, которые привели к увеличению потребления воды.

АО “Apă – Canal Chişinău” призывает население использовать воду только для бытовых нужд, а не для полива сельскохозяйственных культур, газонов, наполнения бассейнов и различных ёмкостей, используемых не по назначению, предусмотренному договором, поскольку из-за технических причин поставщик не может обеспечить более высокий расход, чем проектный, что снижает усилия оператора по обеспечению нормального водоснабжения, передает moldpres.md.

Как отметили в предприятии, сотрудники водоканала работают без перерыва, чтобы обеспечивать круглосуточную подачу питьевой воды, регулярно проверяют объекты и сети, находящиеся в управлении, для предотвращения повреждений. Но большое значение также имеет рачительное отношение граждан к воде.

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