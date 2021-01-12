Столичные власти принимают меры по борьбе с гололедицей на дорогах

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В связи с тем, что минувшей ночью в Кишинёве была зафиксирована минусовая температура, профильные муниципальные службы распределили по улицам столицы и пригородов противогололёдный материал.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что для обеспечения безопасности дорожного движения было задействовано 15 специальных машин, которые разбросали 68,3 тонны соли и 36 тонн противогололёдного материала.

Такие же работы будут проводиться и в ближайшие дни, так как, согласно прогнозам метеорологов, в ночное время ожидается мороз. Мы предпринимаем необходимые меры, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по дорогам и тротуарам столицы, – заверил градоначальник.

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