Столичные улицы очищены от остатков противогололёдного материала

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На прошлой неделе МП “Exdrupo” провело работы во всех секторах города и в пригородах для ликвидации опасных ситуаций с применением холодного и прессованного асфальтобетона на общей площади более 1165 м².

Также были проведены работы по ремонту и очистке системы ливневой канализации. Было отремонтировано 108 элементов.

Повышенное внимание уделялось работам по уборке улиц, подземных переходов и остановок общественного транспорта. 26 магистральных транспортных артерий были вымыты от остатков противогололёдного материала.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения был проведён ремонт 40 дорожных знаков, а на нескольких улицах столицы установлено 43 новых знака. В зонах пешеходных переходов у некоторых образовательных учреждений появились 4 разграничителя движения и 10 ограничителей скорости.

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