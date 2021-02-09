Столичные учебные заведения обяжут завести сайты

Столичные учебные заведения обяжут завести сайты

Все учебные заведения Кишинёва должны будут иметь свои официальные сайты.

Врио начальника Главного управления образования молодёжи и спорта МСК Андрей Павалой сегодня издал приказ об обеспечении прозрачности процесса принятия решений о деятельности общеобразовательных учреждений. Согласно документу, пишет moldpres.md, подведомственные учреждения обязаны иметь официальные веб-страницы.

Для правильной визуализации информации с помощью различных приложений доступа в Интернет и совместимости с различными ИТ-платформами веб-сайт должен быть разработан в соответствии с рекомендациями World Wide Web Consortium.

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