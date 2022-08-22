Столичные учебные заведения готовы к новому учебному году

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Столичные учебные заведения готовы к началу нового учебного года. Об этом сегодня на оперативном заседании глав муниципальных служб заявил заместитель начальника Главного управления образования, молодежи и спорта Андрей Павалой.

По его словам, в 93 общеобразовательных учреждениях столицы ремонтные работы были завершены, ещё в 88 их закончат до конца текущей недели.

– В связи с ликвидацией последствий непогоды 9 августа работы начнутся в конце этой недели. Наибольший объём предстоит выполнить в учреждениях секторов Чеканы и Рышкановка, особенно это касается ремонта крыш и павильонов. Работы не будут ставить под угрозу учебный процесс. Мы приложим усилия, чтобы завершить их до начала дождей, — сказал Павалой.

По оценкам, ущерб, нанесённый образовательным учреждениям, составляет около 10 млн леев. На прошлой неделе муниципальный совет выделил резервному фонду города 20 млн леев (около 1 млн евро) для устранения последствий непогоды.

В то же время примар муниципия Ион Чебан на сегодняшнем совещании поручил ответственным проследить за тем, чтобы проездные билеты на общественный транспорт были выданы перед 1 сентября всем учащимся, кому полагается бесплатный проезд, сообщает moldpres.md.

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