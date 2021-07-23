Столичные тротуары становятся всё лучше: на ряде улиц устанавливаются скамейки, урны и цветочные тумбы

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На многих недавно отремонтированных тротуарах в секторах Кишинёва началась установка уличной мебели. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Так, на улицах Пушкина, Бэнулеску-Бодони и бульваре Григоре Виеру в секторе Центр будет установлено 150 скамеек, 100 урн для мусора и цветочные тумбы.

Работы выполняются Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, они являются частью проекта по реабилитации соответствующих улиц.

Ранее в этом районе были отремонтированы тротуары и убраны рекламные панно, уродовавшие внешний вид города. Также здесь было модернизировано уличное освещение и обустроена зелёная зона, – уточнил градоначальник.

На Московском проспекте в секторе Рышкановка продолжаются работы по установке 50 скамеек и мусорных урн по обеим сторонам тротуаров на отрезке от улицы Алеко Руссо до улицы Студенческой.

На следующих этапах будет обустроена зелёная зона по периметру Московского проспекта, а также будет объявлен тендер на установку оросительной системы.

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