Столичные театры приглашают зрителей на спектакли

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Сегодня в 18:30 в Национальном театре “Satiricus” покажут спектакль “Ревизор” по Гоголю.

Театр “Luceafărul” предложит публике спектакль “12 oameni furioși” по тексту американского писателя Реджинальда Роуза в адаптации Лилианы Попушой и постановке Славы Самбриша. Национальный театр им. Эжена Ионеско приглашает на спектакль “Oscar și Tanti Roz” Эрика Эммануэля Шмитта, режиссер Петру Вуткэрэу, а театр “Geneza Art” – на спектакль “3 + Cristina pe frecvența iubirii” в постановке Даниелы Бурлака.

В воскресенье в 17:30 в Национальном театре им. Эжена Ионеско состоится спектакль “Fiți sănătos, domnule” Пьера Шено в постановке Петру Вуткэрэу. В 18:30 театр “Luceafărul” покажет спектакль “12 oameni furioși”, театр “Satiricus” – спектакль “Doctor de femei” Жоржа Фейдо в постановке Александру Греку, пишет moldpres.md.

В 18:30 Русский государственный драматический театр им. А. Чехова представит спектакль «Осторожно, тётки!» А. Коровкина в постановке Дмитрия Коева. В 19:00 театр “Geneza Art” покажет комедию Раджива Иосифа в постановке Даниелы Бурлака “Лабиринт”.

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