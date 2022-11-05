Столичные театры приглашают зрителей на спектакли

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В театре “Luceafărul” в субботу и воскресенье, в 18:30, покажут спектакль “Мама” в постановке Думитру Акриша по тексту Аси Волошиной.

Сегодня в 11:00 и 13:00 театр им. А. Матеевича ждёт детей на спектакль “Jack și vrejul de fasole” в постановке Маргариты Назаркевич по мотивам сказки Джозефа Джейкобса. В 18:00 Национальный театр им. Михая Эминеску приглашает на постановку Александру Козуба “Frunze de dor” по Иону Друцэ.

В 18:30 Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова покажет “Привет с того света или “Будьте здоровы!” по Пьеру Шено в постановке Петру Хадыркэ. В 19:00 театр “Geneza Art” ждёт зрителей на спектакль “ZACS – Ziua așteptării căsătoriei sacre” режиссёра Даниелы Бурлака, пишет moldpres.md.

В воскресенье в 19:00 театр “Geneza Art” возвращает на сцену спектакль “Invitația la vals” по одноимённому роману румынского писателя и драматурга Михаила Друмеша.

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