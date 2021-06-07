Столичные специалисты посетят с рабочим визитом город Обнинск

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, встретившийся сегодня в Москве с главой администрации Обнинска Татьяной Леоновой. На минувшей неделе стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Кишинёвом и Обнинском, а сегодня обсудили дорожную карту. Было решено, что в конце июля специалисты из Кишинева посетят этот российский город с рабочим визитом.

Мы хотим увидеть, как в регионе создаются школы, как строился детский технопарк, как развиваются специализированные школы олимпийских резервов и научных исследований, а также как проводится внедрение новых технологий в образовательных учреждениях, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Еще одна интересующая нас тема – это питание детей, а также реализация проектов по энергоэффективности, – рассказал Чебан.

Градоначальник отметил также, что Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии, которым они располагают, может стать учебным центром для исследователей в Кишиневе, а также для студентов, которые хотят развить себя в этой области.

Хорошей возможностью стало бы проведение встреч по этому поводу для того, чтобы перенять передовой опыт. Также группы студентов могут отправиться в Научный центр, где проводятся передовые исследования в области онкологии, диагностики, а также сложных операций, – добавил генпримар.

По словам градоначальника, цель соглашения о сотрудничестве между Кишинёвом и Обнинском – установление взаимовыгодных партнерских отношений между сторонами, а также развитие двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических, научно-технических, культурных и социальных связей.

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