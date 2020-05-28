Столичные соцработники и волонтёры будут использовать мобильное приложение для оказания помощи нуждающимся

Столичные соцработники и волонтёры будут использовать мобильное приложение для оказания помощи нуждающимся

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что социальные работники и волонтёры, которые помогают жителям Кишинёва во время пандемии COVID-19, будут использовать для оперативного выполнения задач онлайн-приложение.

Таким образом, для получения доступа к информации с адресами бенефициаров, обратившихся за помощью на “зеленую линию” Главного управления социальной помощи и здравоохранения, было активировано мобильное приложение (Workforce) на онлайн-платформе ArcGIS. Волонтеры и социальные работники получают задания от операторов подразделений Управления соцпомощи и включают их в систему, после чего сотрудники на местах видят поставленную задачу и выполняют её. По окончании миссии пользователи приложения должны будут разместить фото, на котором запечатлено, что они завершили поручение.

Стоит отметить, что в период тестирования приложения ежедневно обрабатывалось около 200 обращений, полученных на “зеленую линию” Главного управления социальной помощи и здравоохранения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md