Столичные соцработники и волонтёры будут использовать мобильное приложение для оказания помощи нуждающимся

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что социальные работники и волонтёры, которые помогают жителям Кишинёва во время пандемии COVID-19, будут использовать для оперативного выполнения задач онлайн-приложение.

Таким образом, для получения доступа к информации с адресами бенефициаров, обратившихся за помощью на “зеленую линию” Главного управления социальной помощи и здравоохранения, было активировано мобильное приложение (Workforce) на онлайн-платформе ArcGIS. Волонтеры и социальные работники получают задания от операторов подразделений Управления соцпомощи и включают их в систему, после чего сотрудники на местах видят поставленную задачу и выполняют её. По окончании миссии пользователи приложения должны будут разместить фото, на котором запечатлено, что они завершили поручение.

Стоит отметить, что в период тестирования приложения ежедневно обрабатывалось около 200 обращений, полученных на “зеленую линию” Главного управления социальной помощи и здравоохранения.

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