Столичные школы и библиотеки получат книгу-альбом «Имя моё – Кишинёв»

Столичные школы и библиотеки получат книгу-альбом «Имя моё – Кишинёв»

Речь идёт о проекте, успешно реализованном в рамках Программы гражданского бюджета Кишинёва на 2021 год.

Это проект для души, где показаны талант и желание автора воссоздать идентичность города в одной книге, рассказывающей о культурном наследии и уникальности столицы Республики Молдова. Эта книга – визитная карточка города Кишинёв, где собраны различные легенды, рассказы, истории и более 300 изображений, воссоздающих жизнь города: со старыми и новыми зданиями, центром и окраинами, улицами, памятниками национального и муниципального значения, – рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Книга адресована всем жителям Кишинёва. Она напечатана в 150 экземплярах, которые будут распределены по учебным заведениям и муниципальным библиотекам.

Градоначальник искренне поздравил автора книги и всех, кто внёс свой вклад в реализацию этого проекта.

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