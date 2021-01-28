Столичные правоохранители задержали двух уличных воров (ВИДЕО)

Столичные правоохранители задержали двух уличных воров (ВИДЕО)

В начале января в инспекторат полиции Ботаники обратился 34-летний горожанин. Мужчина сообщил, что на улице на него напали и отобрали мобильный телефон. Ущерб составил 6 000 леев.

Аналогичный инцидент произошёл 19 января на бульваре Куза-Водэ. У 44-летней женщины у подъезда отобрали рюкзак с документами и портмоне. Общая сумма ущерба составила 1 200 леев.

В результате специальных следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Один из правонарушителей ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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