Промышлял кражами: в столице задержали нечистого на руку подростка (ВИДЕО)

Промышлял кражами: в столице задержали нечистого на руку подростка (ВИДЕО)

16-летний житель столицы в течение октября совершил две кражи в секторе Ботаника.

Так, несовершеннолетний вынес ценные вещи из магазина и офиса. Общий ущерб потерпевшие оценили примерно в 16 000 леев.

Правонарушителя задержали, он признал свою вину и рассказал, что продавал похищенные товары, а деньги тратил на личные нужды. Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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