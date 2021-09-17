Столичные полицейские задержали рецидивиста за серию краж (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Буюкан задержали мужчину, совершившего несколько краж в течение двух месяцев. 43-летний житель столицы уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Подозреваемый похитил ценные вещи из 3-х квартир, совершил кражу из детского сада и украл велосипед из подъезда жилого дома. Общий ущерб, нанесённый пострадавшим, составил около 40 000 леев.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что сбывал добытое на рынках. Некоторые из украденных вещей удалось обнаружить и вернуть владельцам.

Гражданину грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение сроком до 4 лет.

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