Столичные полицейские задержали полсотни человек, находившихся в розыске (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 31-летнего жителя коммуны Бэчой, подозреваемого в хулиганстве. После совершения преступления мужчина скрывался от правоохранителей. В связи с этим он был объявлен в уголовный розыск.

По данным пресс-службы столичной полиции, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. В результате следственных мероприятий подозреваемый был задержан. Суд Страшен приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.

Сотрудники столичной полиции продолжают мероприятия по розыску и задержанию лиц, обвиняемых в совершении различных видов правонарушений и скрывающихся от правоохранительных органов. Так, в период с 26 октября по 1 ноября были задержаны 50 человек, находящихся в уголовном розыске, 30 из которых совершили различные преступления. Также были задержаны 20 государственных должников.

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