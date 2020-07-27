В столице задержаны полсотни человек, находившихся в розыске

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Сотрудники столичной полиции продолжают предпринимать необходимые меры по задержанию лиц, находящихся в розыске.

Так, с 20 по 27 июля было задержано 50 человек. В их числе 36 правонарушителей, привлечённых к уголовной ответственности за кражи, незаконный оборот наркотиков, хулиганство и другие деяния, а также 14 государственных должников.

Столичная полиция продолжает заниматься розыском и привлечением к ответственности преступников.

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