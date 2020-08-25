В столице задержан мужчина, укравший дорогостоящий электровелосипед (ВИДЕО)

0

Инцидент произошел на Рышкановке. Сумма ущерба составила 29 500 леев.

Как выяснилось, 34-летний хозяин транспортного средства на несколько минут оставил его на улице без присмотра. Этим воспользовался 30-летний злоумышленник.

Подозреваемый вскоре был задержан. Он признал свою вину и сообщил, что украденный велосипед успел продать незнакомцу за 5 000 леев.

Ранее мужчину уже задерживали за аналогичные правонарушения. Теперь ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение на срок до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.