Столичные полицейские задержали банду грабителей, нападавших на прохожих (ВИДЕО)

Столичные полицейские задержали банду грабителей, нападавших на прохожих (ВИДЕО)

Трое молодых людей в возрасте 19-20 лет были задержаны сотрудниками инспектората полиции Чекан за уличные ограбления. Ранее задержанные уже привлекались к ответственности за подобные правонарушения.

В январе этого года подозреваемые силой отняли у двух прохожих мобильные телефоны и портмоне. Ущерб, нанесённый пострадавшим, составил 20 750 леев.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. В домах правонарушителей прошли обыски, в ходе которых были изъяты различные ценные вещи, добытые преступным путём.

Злоумышленники содержатся в изоляторе. По законодательству им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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