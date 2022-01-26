Столичные полицейские поймали наркозакладчика “на месте преступления” (ВИДЕО)

Столичные полицейские поймали наркозакладчика “на месте преступления” (ВИДЕО)

32-летний уроженец Хынчешт был задержан с поличным в момент закладки наркотиков на одной из улиц Ботаники.

В импровизированных тайниках, а также при самом мужчине и в его автомобиле были обнаружены пакетики с PVP-наркотиками. В общей сложности были изъяты вещества стоимостью 63 000 леев.

Гражданин признался, что продавал “товар” через приложение Telegram. За незаконный оборот наркотиков ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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