Столичные полицейские по горячим следам поймали грабителя (ВИДЕО)

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В ночь на 7 июня в полицию поступило сообщение об уличном ограблении. Как выяснилось, на улице на нетрезвого мужчину напал неизвестный и отнял мобильный телефон.

29-летний подозреваемый был задержан поблизости от места преступления. Пострадавший его опознал. Телефон вернули хозяину.

Грабителю грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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