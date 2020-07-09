Столичные полицейские арестовали мужчину, который зарезал приятеля во время ссоры (ВИДЕО)

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60-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника по обвинению в убийстве.

Вечером 6 июля в полицию поступила информация о том, что во дворе жилого дома на улице Роз ссорятся двое мужчин. На месте было установлено, что 60-летний подозреваемый нанёс несколько ударов ножом 33-летнему знакомому. В результате полученных ран потерпевший скончался.

Задержанный признал свою вину. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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