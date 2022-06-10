Столичные парки обрабатывают от клещей и других вредителей

Столичные парки обрабатывают от клещей и других вредителей

МП «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» проводит мероприятия по борьбе с клещами и другими вредителями в парках столицы. За прошедшую неделю профильные коммунальные службы провели химическую обработку подведомственных зелёных насаждений на площади около 53 га.

Речь идёт о парках «Валя Морилор», «Долина роз», «Рышкань», «Ла извор», «Штефан чел Маре», сквере у Кафедрального собора, сквере «Трифан Балтэ», зелёных насаждениях по ул. Джинта Латинэ, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Мирчешть.

Также в течение отчётного периода профильные муниципальные службы боролись с амброзией на площади 450 м² в секторах Рышкановка и Буюканы. Одновременно работники мунпредприятия задействованы в выявлении новых очагов сорняка во всех секторах города и принимают меры в случае необходимости.

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