Столичные летние лагеря для детей будут работать только днём

0

Как сообщает примария муниципия Кишинёв, на этой неделе станут ясны детали организации школьных лагерей отдыха.

По словам вице-примара Анжелы Кутасевич, летом они будут работать только в дневное время, пишет moldpres.md. При проведении мероприятий будут учитываться рекомендации специалистов в контексте эпидемиологической ситуации.

Кутасевич уточнила, что в последнее время количество учащихся, заболевших коронавирусом, уменьшилось, несмотря на то, что муниципальные образовательные учреждения возобновили свою деятельность с физическим присутствием учеников и учителей в классах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.