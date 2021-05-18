Столичные летние лагеря для детей будут работать только днём

Столичные летние лагеря для детей будут работать только днём

Как сообщает примария муниципия Кишинёв, на этой неделе станут ясны детали организации школьных лагерей отдыха.

По словам вице-примара Анжелы Кутасевич, летом они будут работать только в дневное время, пишет moldpres.md. При проведении мероприятий будут учитываться рекомендации специалистов в контексте эпидемиологической ситуации.

Кутасевич уточнила, что в последнее время количество учащихся, заболевших коронавирусом, уменьшилось, несмотря на то, что муниципальные образовательные учреждения возобновили свою деятельность с физическим присутствием учеников и учителей в классах.

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