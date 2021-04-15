Столичные кладбища на Радоницу будут закрыты

Столичные кладбища на Радоницу будут закрыты

Об этом по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв заявил Ион Чебан. Он призвал всех, кто хочет навести порядок на могилах близких, сделать это либо до поминальных дней, либо уже после. Радоница в этом году выпадает на 9 и 10 мая. 

Ранее мы писали, что до пасхальных праздников убрать могилы своих близких можно с 8:00 до 17:00 в будни и с 08:00 до 15:00 по субботам и воскресеньям.

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