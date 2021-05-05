Столичные кладбища будут закрыты до 10 мая

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Примария муниципия Кишинёв напоминает гражданам, что со 2 по 10 мая столичные кладбища закрыты. Согласно решению Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв, вход на кладбища в указанный период разрешён только для проведения похорон.

Ранее генпримар Кишинёва Ион Чебан призвал всех, кто хочет навести порядок на могилах близких, сделать это либо до поминальных дней, либо уже после.

Радоница в этом году выпадает на 9 и 10 мая.

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