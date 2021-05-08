Столичные кладбища будут открыты на Радоницу

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С завтрашнего дня будет разрешён доступ на все столичные кладбища. Они будут открыты до 17.00. Соответствующее решение сегодня приняла Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв, его озвучил Ион Чебан.

Посетители кладбищ должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, не создавать столпотворения, не употреблять продукты питания и спиртные напитки на территории. Градоначальник отметил, что дополнительного транспорта в этом году не будет, но вокруг будут организованы парковки для частного транспорта. Въезжать на нём на сами кладбища запрещено.

Напомним, в этом году Радоница отмечается 9 и 10 мая.

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