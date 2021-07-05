Столичные дороги будут поливать в жаркую погоду

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Муниципальные службы будут поливать улицы Кишинёва, когда температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов.

Начальник Главного управления общественного транспорта Виталий Михалаке сообщил во время сегодняшнего онлайн-заседания глав муниципальных служб, что установлен график полива улиц уже был установлен, передаёт moldpres.md.

– В жаркую погоду мы будем поливать главные дороги муниципия, по которым ездит общественный транспорт, для того, чтобы охлаждать асфальтобетонное покрытие и избегать таким образом его разрушения. Метеорологи сообщили, что в ближайшее время в Молдове наступит жара, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, – сообщил Михалаке.

Он также отметил, что на прошлой неделе был заасфальтирован ряд улиц и устранены некоторые проблемы на дорогах города. А с сегодняшнего дня муниципальные службы готовы начать асфальтирование улицы Виссариона Белинского на Буюканах.

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